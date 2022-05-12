07:18 12.05.2022
Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов
Фото: pixabay
Также суд потребовал изучить практику уничтожения документации в Trump Organization и изучить оставшиеся бумаги до 20 мая, сообщает Zakon.kz.
Суд Нью-Йорка оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он оказывался предоставлять запрошенные судебным органом документы, сообщает Lenta.ru.
Также суд потребовал изучить практику уничтожения документации в Trump Organization и изучить оставшиеся бумаги до 20 мая.
29 апреля сообщалось, что Дональд Трамп продолжит выплачивать 10 тысяч долларов штрафа ежедневно за неуважение к суду.
Решение было принято 25 апреля по обращению генерального прокурора штата Летиции Джеймс.
Ранее она потребовала от политика предоставить документы о его финансовой деятельности.