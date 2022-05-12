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Законодательство РК
07:54 12.05.2022

Маска заподозрили в сокрытии данных о покупке акций Twitter ради выгоды

Илон Маск твиттер Фото: pixabay
Замалчивание предпринимателем финансовой информации помогло ему сэкономить на покупке Twitter более 143 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заподозрила нового главу Twitter Илона Маска в том, что тот скрывал информацию о покупке акций компании ради того, чтобы те не росли в цене, что позволило бы ему продолжать выгодно скупать их по более дешевой цене, сообщает Lenta.ru.

Данные о том, что Маск приобрел порядка девяти процентов акций Twitter, появились 4 апреля, что является гораздо более поздней датой, когда он должен был раскрыть эту финансовую информацию.

Отмечается, что в случае покупки пяти и более процентов акций публичной компании инвестор должен уведомить об этом комиссию в течение 10 дней.

По данным аналитиков, замалчивание предпринимателем данной информации помогло ему сэкономить на покупке Twitter более 143 миллионов долларов.

Ранее Илон Маск пообещал вернуть бывшему президенту США Дональду Трампу его аккаунт в Twitter.

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