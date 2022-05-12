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08:24 12.05.2022

Промоутер «Канело» назвал Головкина следующим вероятным соперником

Канело Головкин Фото: Instagram/gggboxing
Ранее Сауль «Канело» Альварес проиграл по очкам Биволу, но пожелал провести немедленный матч-реванш, сообщает Zakon.kz.

Промоутер Сауля «Канело» Альвареса Эдди Хирн считает, что наилучшим вариантом продолжения карьеры мексиканского боксера был бы третий бой против Геннадия Головкина в сентябре, а затем, в случае успеха, и реванш против чемпиона WBA в полутяжах Дмитрия Бивола, сообщает vRINGe.

Несколько дней назад Сауль проиграл по очкам Биволу, но пожелал провести немедленный матч-реванш.

Думаю, следующий ход может состоять в том, чтобы выйти против Головкина, а затем уже снова на Бивола.Эдди Хирн

Хирн отметил, это лишь его личное мнение «как было бы лучше».

Президент Matchroom Boxing признался, что они, вероятно, объявили бы о третьем бое «Канело» против Головкина прямо на ринге после встречи на прошлых выходных, если бы Сауль победил Бивола.

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