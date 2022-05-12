Казахстан и Узбекистан возобновят железнодорожное сообщение с 15 мая

По согласованию с АО «НК «Қазақстан темiр жолы» возобновляются пассажирские перевозки между Узбекистаном и Казахстаном, сообщили в пресс-службе АО «Узбекские железные дороги».

15 мая пассажирский поезд №647/648 начнет курсировать сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус. А с 16 мая текущего года выйдет в рейс поезд №1/2 сообщением Алматы – Ташкент – Алматы. Периодичность курсирования рейсов с железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан – три раза в неделю.

Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.