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09:06 12.05.2022

Казахстан и Узбекистан возобновят железнодорожное сообщение с 15 мая

Казахстан Узбекистан поезд Фото: Zakon.kz
Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, сообщает Zakon.kz.

По согласованию с АО «НК «Қазақстан темiр жолы» возобновляются пассажирские перевозки между Узбекистаном и Казахстаном, сообщили в пресс-службе АО «Узбекские железные дороги».

15 мая пассажирский поезд №647/648 начнет курсировать сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус. А с 16 мая текущего года выйдет в рейс поезд №1/2 сообщением Алматы – Ташкент – Алматы. Периодичность курсирования рейсов с железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан – три раза в неделю.

Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Данияр Кунафин
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