Сколотить капитал: кто из знаков зодиака разбогатеет летом 2022 года

По ее словам, именно эти три знака окажутся счастливчиками.

Первыми в списке идут Близнецы.

Как отмечено в публикации издания Profile.ru, этому знаку необходимо позитивно мыслить и быть уверенным в себе: именно это поможет создать ощутимые перемены.

Эксперт отмечает, что Близнецы должны гордиться своими достижениями.

Авгурова заявляет: у кого на июнь запланирована смена места работы, следует ожидать, что она пройдет успешно. Кроме того, если вы занимаете авторитетную должность, реорганизация вашего дела пройдет успешно с финансовой точки зрения.

Далее идет Лев.

Представитель огненной стихии сможет получить выгоду от деловых связей. Также летом возможно извлечь максимум финансовой выгоды.

Посоветуйтесь с нужным человеком, взвесьте все преимущества и недостатки, а затем примите решение, советует астролог. Также лето – именно тот период, когда можно начинать новые проекты.

Замыкает тройку Козерог.

Авгурова утверждает: летом вы сможете продемонстрировать лидерские качества и наладить более прочные связи с коллегами – это укрепит ваш авторитет.

Не сомневайтесь, все ваши труды будут вознаграждены.

Оценивая свои инвестиции, как советует эксперт, не нужно быть эмоциональным и предвзятым.

Вероятно, вам представится возможность, которая полностью изменит финансовую реальность, заключила Авгурова.