Сколотить капитал: кто из знаков зодиака разбогатеет летом 2022 года
По ее словам, именно эти три знака окажутся счастливчиками.
Первыми в списке идут Близнецы.
Как отмечено в публикации издания Profile.ru, этому знаку необходимо позитивно мыслить и быть уверенным в себе: именно это поможет создать ощутимые перемены.
Эксперт отмечает, что Близнецы должны гордиться своими достижениями.
Авгурова заявляет: у кого на июнь запланирована смена места работы, следует ожидать, что она пройдет успешно. Кроме того, если вы занимаете авторитетную должность, реорганизация вашего дела пройдет успешно с финансовой точки зрения.
Далее идет Лев.
Представитель огненной стихии сможет получить выгоду от деловых связей. Также летом возможно извлечь максимум финансовой выгоды.
Посоветуйтесь с нужным человеком, взвесьте все преимущества и недостатки, а затем примите решение, советует астролог. Также лето – именно тот период, когда можно начинать новые проекты.
Замыкает тройку Козерог.
Авгурова утверждает: летом вы сможете продемонстрировать лидерские качества и наладить более прочные связи с коллегами – это укрепит ваш авторитет.
Не сомневайтесь, все ваши труды будут вознаграждены.
Оценивая свои инвестиции, как советует эксперт, не нужно быть эмоциональным и предвзятым.
Вероятно, вам представится возможность, которая полностью изменит финансовую реальность, заключила Авгурова.