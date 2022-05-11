Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых – лучшие манипуляторы

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», в Топ-5 вошли пять знаков зодиака: Рак, Стрелец, Близнецы, Овен и Лев.

По мнению астрологов, представители этих пяти знаков зодиака с рождения наделены способностью ловко манипулировать близкими и нередко с возрастом распространяют это свое умение не только на семью, но и на коллег по работе, и вообще на все свое окружение.

Рак

Рожденные под этим созвездием люди предпочитают манипулировать близкими и редко применяют свой дар на работе и в общении с посторонними людьми.

Ракам ничего не стоит заплакать, чтобы домашние сделали все так, как им хочется.

Стрелец

Представители этого знака зодиака ценят свободу духа и независимость и просто не переносят, когда их кто-то осуждает или учит жить.

Стрельцы убеждены, что все должны любить их такими, какие они есть, иначе они либо добьются этого с помощью тонких манипуляций, либо прекратят общение.

Близнецы

Близнецы – это яркие люди, которые всегда хотят, чтобы необычным и не похожим на предыдущие был и каждый прожитый ими день. Они больше всего на свете боятся погрязнуть в рутине.

Для того, чтобы избежать однообразия и скуки, рожденные под этим созвездием не могут обойтись без участия других людей, которых они умело вовлекают в свои захватывающие приключения.

Овен

Как правило, представители этого знака зодиака много мечтают и много трудятся, чтобы воплотить эти мечты в жизнь, так как являются необычайно амбициозными.

Овны считают вполне естественным применить разного рода манипуляции для достижения своих целей. Благо таким талантом их наградила природа.

Лев

Львы обожают, когда окружающие восхищаются ими, так как они, как и Овны, являются амбициозными.

Рожденные под этим огненным знаком часто пребывают в центре внимания, что открывает перед ними прекрасные возможности добиваться своего с помощью хитрых манипуляций.