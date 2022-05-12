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Законодательство РК
11:57 12.05.2022

Рост цен на продовольствие – мир и Казахстан встречают очередной антирекорд

рост цен, продовольствие Фото: Magnum
Zakon.kz проанализировал глобальную тенденцию и выяснил, как работают механизмы стабилизации цен на социально значимые товары.

Глобальный кризис: чем отвечает Европа

Серьезнейший рост цен на еду подрывает семейные бюджеты жителей всего мира. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) сообщает: в марте текущего года индекс, отражающий удорожание продовольственных товаров, вырос на 12,6% по сравнению с февралем. В результате такого критического роста показатель достиг самого высокого уровня за все время существования, то есть с 1990 года. Ситуация обусловлена рекордным глобальным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо, а также значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию.

Неблагоприятную ситуацию с ценами на продовольствие FAO отмечает с весны-лета 2021 года, когда показатели резко пошли вверх. Пандемия и связанные с ней ограничения спровоцировали нарушение логистических цепочек по всему миру. За этим последовали сбои в производственных циклах практически всех отраслей, включая пищевую промышленность.

Сыграл свою роль и «отложенный спрос», с которым просто не справилось просевшее производство, и острый дефицит кадров, в котором также винят вирус. В первом полугодии этого года ожидалось улучшение ситуации, однако новый, уже геополитический, кризис свел оптимистичные прогнозы на нет.

Во вполне благополучных европейских странах в марте текущего года инфляция достигла колоссальных показателей. Мартовский уровень инфляции по еврозоне составил 7,5% (в марте 2021 – 1,3%), непосредственно по продовольственным товарам – 5% (ранее 1,1%), а по необработанным продуктам питания — 7,8% (ранее 1,6%).

Евросоюз в условиях роста цен принимает меры по обеспечению продовольственной безопасности. Так, Еврокомиссия выделила около 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей, пострадавших из-за войны в Украине. Потребителям с низкими доходами помогают национальные программы соцзащиты, программы ЕС и Европейский фонд помощи обездоленным (FEAD), который поддерживает продовольственные банки по всему Евросоюзу.

Как справляется Казахстан

В Казахстане ситуация также складывается весьма пессимистично: по итогам марта текущего года продовольственные товары подорожали на 5,8% за месяц и на 15,4% – за год. В текущем месяце негативная динамика продолжается: к 19 апреля цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли на 2,5% с начала месяца и на 14,1% – с начала года.

Поясним: СЗПТ в Казахстане — это продукты первой необходимости для сохранения адекватного уровня жизни и пропитания.

В перечень входит 19 номенклатур: пшеничная мука первого сорта, хлеб из нее, рожки, рис, гречневая крупа, подсолнечное и сливочное масло, говядина, куриные окорочка, пастеризованное молоко 2,5%, кефир 2,5%, творог, картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, сахар-песок, яйца I категории и соль.

К росту цен на СЗПТ крайне чувствительны все группы населения страны, независимо от уровня дохода, так как эти продукты – базовые практически для любой продовольственной корзины. Поэтому цены на такой набор продуктов государство по возможности стремится контролировать.

Как и во всем мире, в Казахстане действуют свои меры поддержки населения в условиях резкого удорожания продовольствия. Например, в стране работают региональные стабилизационные фонды, а региональные социально-предпринимательские корпорации (СПК) проводят «ярмарки выходного дня».

Также через СПК работает механизм льготного кредитования (под 0,01% годовых) торговых сетей для сдерживания цен на СЗПТ. Например, СПК «Астана» публикует список торговых точек, где можно приобрести эти товары. В списке указаны предельные цены и период стабилизации. Среди крупных сетей и магазинов столицы, сотрудничающих с СПК, – Aqmol, Magnum, «Вкусмарт» и другие.

Конечно, это хорошая инициатива. Проблема в том, что, несмотря на выгодные условия займа, «потянуть» торговлю СЗПТ может себе позволить далеко не каждая торговая точка. Прямо скажем — большинство не могут, да и не хотят. Почему? Да потому, что такая подконтрольная торговля «искусственно дешевыми» товарами невыгодна, чаще всего просто убыточна, и никакой заем эти убытки компании не перекроет.

Как происходит фиксация цены на СЗПТ? Торговая сеть получает заем и сразу перераспределяет средства между своими поставщиками, делая закуп на определенный период. В зависимости от продукции это может быть закуп на месяц, квартал, полгода и т. д. Затем продукция отправляется на склад — теперь у сети есть запас товаров, на которые цена на этот самый период «зафиксирована».

В случае с товарами вне линейки СЗПТ работает многокомпонентная система ценообразования и формируется наценка — в зависимости от рынка, конкурентов, прогнозируемых закупочных цен на будущее, логистики и других факторов. Наценка на СЗПТ ограничена договором с СПК и государством и не работает «по-рыночному».

Надежда на крупных игроков

В торговую сеть Magnum был отправлен запрос, чтобы выяснить наценки на СЗПТ.

Действительно, на социально значимые товары наценка в нашей сети наименьшая. Есть позиции с наценкой от 5% до 12%. На такие продукты, как хлеб, мука, молоко, творог, наценка нулевая. А, например, на мясо говядины она отрицательная – минус 15%». То есть сеть реализует СЗПТ по себестоимости или чуть выше, а порой и ниже этой себестоимости, – говорится в ответе.

Как уточняют представители сети, подобная наценка не покрывает расходов на персонал, освещение, отопление или кондиционирование, логистику и прочее. Даже просто доля брака составляет около 3% и покрывается за счет Magnum, а допустимая доля брака для свежих овощей еще выше – до 10%.

Позволить себе работать «в ноль», а то и в убыток, могут только крупные предприятия с сильной позицией на рынке, готовые взять на себя социальную ответственность в условиях кризиса и неопределенности. Например, Magnum – сеть, на которую приходится порядка 8% казахстанского товарооборота продуктов питания.

Аналитики говорят, что такие меры по стабилизации цен на СЗПТ оказывают благоприятное влияние на цены по сектору в целом. Правда, только когда речь идет о так называемой «цивилизованной» торговле – торговых сетях и крупных магазинах, которые анализируют конкурентов и придерживаются примерно схожих ценовых диапазонов. Магазины «у дома» и тем более базары, как правило, не ориентируются на цены торговых сетей.

Конечно, участие в программах по СЗПТ для торговых сетей, помимо расходов, сейчас несет и долгосрочную выгоду. В стабильном государстве крупным игрокам рынка в перспективе действительно выгодно поддержать покупателей, чтобы при выходе из кризиса сохранить покупательский поток и платежеспособный спрос. Вот только учитывая волны кризисов, накрывающие Казахстан и весь мир, назвать ситуацию стабильной даже на уровне государства не получается. Так что сейчас эта система, в целом рациональная, держится на доброй воле крупных игроков ритейла и социальной ответственности руководства торговых сетей.

Остается надеяться, что комплекс мер, принимаемых государством, и позиция бизнеса, готового идти навстречу такому сотрудничеству, позволят казахстанцам продержаться до прогнозируемого FAO восстановления роста благополучия и выравнивания цен хотя бы в сегменте продовольственных товаров.

А заодно все же неплохо бы дождаться от государства обещанной товаропроводящей системы и комплекса оптово-распределительных центров. Казахстану, как стране с крайне обширной географией, они необходимы уже очень давно, однако проект все еще не получил должной реализации.

Анастасия Московчук
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