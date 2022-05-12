Карина Ибрагимова одержала первую победу на Чемпионате мира по боксу

Представительница акмолинской школы бокса Карина Ибрагимова, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, на старте мировых состязаний уверенно одолела Клаудию Ничиту из Румынии – 5:0.

В третий соревновательный день потерпели поражение три казахстанки. Дальше первого круга не смогли пройти Аида Абикеева (до 63 килограммов), Надежда Рябец (до 75 килограммов) и Ангелина Лукас (52 кг).

Фото: Instagram/akmolaboxing

12 мая на ринг Стамбула выйдут четыре казахстанские боксерши:

Дневная сессия:

50 кг. Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия).

54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания)

60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия).

В ечерняя сессия:

66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан).

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