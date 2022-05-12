В Туркменистане новые правила: женщинам запретили занимать передние сиденья в авто
В Ашхабаде вновь активизировали борьбу с частниками. Нововведения были озвучены на специальном собрании.
К примеру, теперь в столице водителям такси ограничили скорость движения до 70 км/ч.
Также в салоне машины должно находиться не более трех человек.
Еще одно из правил гласит: на переднем пассажирском сидении запрещено сажать женщин любого возраста.
И в заключении — запрещена посадка возле запретительные знаков.
Нарушение этих правил, как отмечено в публикации радио «Азатлык», влечет существенные штрафы.
По словам водителей, дорожная полиция стала чаще останавливать автомобили.
Среди причин сотрудники полиции озвучивают пыль на кузове автомобиля и нахождение в салоне более двух человек, включая детей.
Напомним, что еще в 2021 году в стране был веден запрет на тюнинг для автомобилей. Водителей обязывают отключать так называемые «ангельские глазки» и «реснички» - фигурные дневные светодиоды. Стоит отметить, в Туркменистане уже много лет запрещены автомобили темных цветов.
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