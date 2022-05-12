Рост ВВП в Казахстане составил 4,4% с начала года

В январе-апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг. Алибек Куантыров

Глава Миннацэкономики отметил, что рост в реальном секторе составил 5,1%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют:

торговля – на 9,6%,

строительство – на 9,5%,

транспорт и складирование – на 8,4%,

информация и связь – на 7,1%,

обрабатывающая промышленность – на 5,8%,

водоснабжение – на 5,4%,

горнодобывающая промышленность – на 4,4%,

сельское хозяйство – на 1,9%.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%. Инвестиции выросли в образовании на 87%, госуправлении, социальном обеспечении – на 74,1%, строительстве – на 61,9%, научной и технической деятельности – на 53,7%. Алибек Куантыров

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте – рост на 73,2%, а также в Акмолинской области – на 30,9% и Алматы – на 21,3%.