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Законодательство РК
10:39 12.05.2022

Рост ВВП в Казахстане составил 4,4% с начала года

ввп, тенге Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров отчитался об итогах социально-экономического развития республики за четыре месяца 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.
В январе-апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг. Алибек Куантыров

Глава Миннацэкономики отметил, что рост в реальном секторе составил 5,1%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%. 

Среди отраслей положительный рост демонстрируют: 

  • торговля – на 9,6%, 

  • строительство – на 9,5%, 

  • транспорт и складирование – на 8,4%, 

  • информация и связь – на 7,1%, 

  • обрабатывающая промышленность – на 5,8%, 

  • водоснабжение – на 5,4%, 

  • горнодобывающая промышленность – на 4,4%, 

  • сельское хозяйство – на 1,9%. 

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%. Инвестиции выросли в образовании на 87%, госуправлении, социальном обеспечении – на 74,1%, строительстве – на 61,9%, научной и технической деятельности – на 53,7%. Алибек Куантыров

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте – рост на 73,2%, а также в Акмолинской области – на 30,9% и Алматы – на 21,3%. 

Тамила Языкова
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