Инфляция в Казахстане в апреле выросла до 13,2%

Глава Нацбанка отметил, что инфляционное давление в мире усиливается из-за геополитической напряженности: это осложнило вопросы поставки товаров.

В итоге, мировые цены на продовольствие находятся на высоких значениях. На фоне продолжающегося роста стоимости сырья и материалов происходит повсеместное удорожание конечной продукции.

Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное. Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов

Между тем, по его словам, недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался. Однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне.