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Законодательство РК
10:42 12.05.2022

Риски волатильности тенге сохраняются – Нацбанк

Признаки волатильности тенге сохранятся Фото: Zakon.kz
В апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс национальной валюты укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%, сообщил глава Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов, передает корреспондент Zakon.kz.
В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился со 179 млн долларов до 92 млн долларов.Галымжан Пирматов

По его словам, поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора – порядка 253,2 млн долларов. 

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.

На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции. В краткосрочной перспективе риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.Галымжан Пирматов
Тамила Языкова
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