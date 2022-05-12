В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился со 179 млн долларов до 92 млн долларов. Галымжан Пирматов

По его словам, поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора – порядка 253,2 млн долларов.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.