Необоснованное повышение тарифов на комуслуги: монополисты возместили 5,5 млрд тенге

Как уточнили в АФМ, в отношении 16 предприятий и двух должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.

По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве заверили, что агентством «продолжается системная работа по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов».