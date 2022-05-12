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Законодательство РК
10:43 12.05.2022

Необоснованное повышение тарифов на комуслуги: монополисты возместили 5,5 млрд тенге

РК, тарифы, повышение, возмещение, АФМ Фото: Zakon.kz
По инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов на коммунальные услуги, передает Zakon.kz.

Как уточнили в АФМ, в отношении 16 предприятий и двух должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.

По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве заверили, что агентством «продолжается системная работа по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов».

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