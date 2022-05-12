10:43 12.05.2022
Необоснованное повышение тарифов на комуслуги: монополисты возместили 5,5 млрд тенге
Фото: Zakon.kz
По инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов на коммунальные услуги, передает Zakon.kz.
Как уточнили в АФМ, в отношении 16 предприятий и двух должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.
По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве заверили, что агентством «продолжается системная работа по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов».