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11:07 12.05.2022

Десятилетний мальчик пропал в Алматы

пропал мальчик. Геннадий Рагутько Фото: соцсети
В Алматы пропал десятилетний Геннадий Рагутько. Он вышел из дома 10 мая и до настоящего времени не вернулся, передает Zakon.kz.

По сообщению Управления полиции Турксибского района сейчас ведутся активные поиски Геннадия Рагутько.

Cоздана специальная розыскная группа из числа сотрудников оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб. Кроме того, активно помогают в поиске волонтеры. Пресс-служба ДП Алматы

По информации ведомства, в настоящее время проверяются места возможного пребывания мальчика.

Как сообщили в полиции, ранее мальчик уже уходил из дома, но возвращался. Поисковые мероприятия продолжаются.

Анастасия Стативкина
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