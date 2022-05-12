Десятилетний мальчик пропал в Алматы

По сообщению Управления полиции Турксибского района сейчас ведутся активные поиски Геннадия Рагутько.

Cоздана специальная розыскная группа из числа сотрудников оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб. Кроме того, активно помогают в поиске волонтеры. Пресс-служба ДП Алматы

По информации ведомства, в настоящее время проверяются места возможного пребывания мальчика.

Как сообщили в полиции, ранее мальчик уже уходил из дома, но возвращался. Поисковые мероприятия продолжаются.