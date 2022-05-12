11:07 12.05.2022
Десятилетний мальчик пропал в Алматы
Фото: соцсети
В Алматы пропал десятилетний Геннадий Рагутько. Он вышел из дома 10 мая и до настоящего времени не вернулся, передает Zakon.kz.
По сообщению Управления полиции Турксибского района сейчас ведутся активные поиски Геннадия Рагутько.
Cоздана специальная розыскная группа из числа сотрудников оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб. Кроме того, активно помогают в поиске волонтеры. Пресс-служба ДП Алматы
По информации ведомства, в настоящее время проверяются места возможного пребывания мальчика.
Как сообщили в полиции, ранее мальчик уже уходил из дома, но возвращался. Поисковые мероприятия продолжаются.