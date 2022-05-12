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11:27 12.05.2022

У Казахстана второе «золото» на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии

Греко-римская борьба Золото Сурдлимпиада-2022 Фото: Instagram/committee_sport
Копилка казахстанской сборной на Сурдлимпиаде-2022 пополнилась еще одной медалью высшей пробы. Золотую награду завоевал борец греко-римского стиля Хайратхаан Шонку, сообщает Zakon.kz.

Хайратхаан Шонку, который выступал в весовой категории 130 кг, не имел себе равных и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. В финальной схватке казахстанский борец с явным преимуществом одолел турецкого атлета Мехмета Юсалды.

Греко-римская борьба Серебро

Фото: instagram/committee_sport

Также еще три казахстанских палуана отметились медалями. Серебряную награду завоевал Асылан Тажиев в весе 97 кг. А Нуржан Асан (77 кг) и Алдияр Балташев (60 кг) довольствовались бронзовыми наградами.

Греко-римская борьба Сурдлимпиада-2022

Фото: instagram/committee_sport

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