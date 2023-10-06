Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана

Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай завоевал золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу и принес в копилку национальной сборной девятую награду высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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В тяжелейшем нервном финале против Абдуллаха Шабана из Кувейта наш каратист добыл победу со счетом 7:5.

После девятой золотой медали сборная Казахстана поднялась на 11-е место в командном зачете.





фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как проходят соревнования в двенадцатый день Азиады, можно узнать здесь.

