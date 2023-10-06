Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Казахстанский каратист Кайсар Алпысбай завоевал золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу и принес в копилку национальной сборной девятую награду высшей пробы, сообщает Zakon.kz.
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В тяжелейшем нервном финале против Абдуллаха Шабана из Кувейта наш каратист добыл победу со счетом 7:5.
После девятой золотой медали сборная Казахстана поднялась на 11-е место в командном зачете.
фото: оргкомитет Азиады-2022
О том, как проходят соревнования в двенадцатый день Азиады, можно узнать здесь.
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