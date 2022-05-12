Казахстанская федерация хоккея и сборная Казахстана по хоккею объявили нового официального партнера

85-й по счету Чемпионат мира (ЧМ) пройдет в Финляндии в период с 13-го по 29-е мая. На первенстве будет 16 сборных, разделенных на две группы. Групповой этап ЧМ завершится 24-го мая, четвертьфиналы 26-го, полуфиналы 28-го, а финал и матч за «бронзу» будут сыграны 29-го.

14 мая Казахстан проведет первый матч чемпионата против Дании. Другими соперниками сборной в групповом этапе станут Канада, Словакия, Италия, Франция, Германия и Швейцария. В 2021 году Казахстан занял пятое место в группе и 10-е – по итогам соревнований (лучший результат в истории сборной). По мнению Глеба Каратаева, генерального директора Казахстанской федерации хоккея, в этом году национальная сборная постарается улучшить результат.

На Чемпионате мира 2021 года в Латвии наша сборная Казахстана показала лучший результат в топ-дивизионе за годы независимости. Парни почувствовали, что с любыми командами можно играть, приобрели ценный опыт. Поэтому на предстоящем чемпионате мира мы приложим все усилия, чтобы улучшить результат. Очень рады, что в этом нас поддержит Parimatch, с которым мы уже давно и весьма плодотворно работаем. Глеб Каратаев, генеральный директор КФХ

Сотрудничество со сборной Казахстана по хоккею входит в расширенный контракт с Казахстанской федерацией хоккея, а также включает в себя партнерство с национальными командами U20 (до 20-ти лет) и U18 (до 18-ти лет). В 2020 году Parimatch стал генеральным спонсором чемпионата Pro Hokei Ligasy и поддержал федерацию в развитии спортивного канала Insport, где любители хоккея могут смотреть трансляции всех матчей чемпионата. Таким образом, цель партнерства между федерацией и международным онлайн-букмекером Parimatch – способствовать развитию хоккея и повышать интерес аудитории к казахстанским талантам.

В течение двух лет Parimatch также является партнером карагандинского хоккейного клуба «Сарыарка», который завоевал первое место по итогам Чемпионата Казахстана по хоккею 2021-2022 и второе место – в Континентальном кубке IIHF 2021-2022. Несколько игроков этого клуба попали в состав сборной.

Расширение сотрудничества с Федерацией казахстанского хоккея открывает новые возможности для развития и популяризации спорта в стране, что для нас всегда в приоритете. Мы гордимся официальным партнерством со сборной в предстоящем Чемпионате мира по хоккею. Важно, чтобы люди интересовались спортивными событиями такого масштаба и могли поддержать национальную команду. Мы верим, что сборная Казахстана добьется успехов на мировой арене. Будем болеть! Роман Бойко, СЕО Parimatch в Казахстане

Parimatch приглашает всех желающих поболеть за сборную 14 мая в Центральном парке культуры и отдыха, где состоится прямая трансляция матча против Дании. Кроме зрелищной схватки на льду, зрители также смогут насладиться вкусной едой гастрономического фестиваля Chef’s Point.

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