Тугжанов о переименовании 9 мая: Вопрос поднимают уже не первый год

Этот вопрос поднимают уже не первый год. И это мнение каждого. На самом деле это и День Победы, и День памяти. Думаю, здесь отделять друг от друга необходимости нет. Наверное, не стоит. Можно отмечать День Победы и как День памяти в отношении всех погибших, наших предков. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Также он прокомментировал, на какой стадии находится работа комиссии по голодомору. Подведение итогов запланировано на 31 мая.