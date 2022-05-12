12:29 12.05.2022
Тугжанов о переименовании 9 мая: Вопрос поднимают уже не первый год
Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства журналисты отметили, что казахстанцы предлагают 9 мая отмечать не День Победы, а День памяти и скорби. Заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова попросили прокомментировать, рассматривался ли этот вопрос, передает Zakon.kz.
Этот вопрос поднимают уже не первый год. И это мнение каждого. На самом деле это и День Победы, и День памяти. Думаю, здесь отделять друг от друга необходимости нет. Наверное, не стоит. Можно отмечать День Победы и как День памяти в отношении всех погибших, наших предков.Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов
Также он прокомментировал, на какой стадии находится работа комиссии по голодомору. Подведение итогов запланировано на 31 мая.
Прошло несколько заседаний такой комиссии, подведен определенный итог. Были выпущены учебники, прошло заседание под председательством госсекретаря, подведены итоги по Казахстану. И к 31 мая обязательно будет подведение итогов. Ералы Тугжанов