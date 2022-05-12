В Казахстане уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья на 22,5%

При этом наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области – 8898 сделок, городах Алматы и Нур-Султан – 6583 и 5900 сделок, соответственно.

Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 958.

Казахстанцев больше интересует жилье в многоквартирных домах, всего – 38 149 сделок. При этом наибольшим спросом пользуются 2-комнатные квартиры.

В апреле было оформлено более 15 тыс. 2-комнатных квартир, 1-комнатных чуть меньше – 13 тыс. По индивидуальным домам была оформлена 14 371 сделка.

Частные дома больше предпочли жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.

Если сравнивать с прошлым годом, то количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%.

Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года – 48,9%.