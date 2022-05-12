Туалетный вопрос: как обстоят дела с уборными в казахстанских семьях

Туалетом с выгребной ямой пользуется почти треть домохозяйств. Еще 0,1% домохозяйств пользуются биотуалетами, говорится в исследовании Еnergyprom.kz.

Ситуация с уборными в Казахстане сильно зависит от уровня доходов домохозяйств. Туалетами с центральной канализацией пользуются 54,6% домохозяйств с доходами выше величины прожиточного минимума (ВПМ) и лишь 30,6% тех, чьи доходы ниже ВПМ.

В то же время туалеты с выгребной ямой – удел 58,4% домохозяйств с доходами ниже ВПМ, в то время как среди домохозяйств с доходами выше ВПМ такими туалетами пользуются лишь 32,6%.

Разумеется, ситуация зависит также от местности. Так, доля городских домохозяйств, имеющих туалет с центральной канализацией, составила в 2021 году 80,6%, в то время как среди сельских домохозяйств показатель достигал лишь 6,2%. В то же время в домохозяйствах на селе преобладают туалеты с выгребной ямой – 76,2%.

В разрезе регионов РК лучше всего с туалетами, подключенными к центральной канализации, дела обстоят в столице (здесь такие туалеты есть у 98,1% домохозяйств), Карагандинской области (81,1%) и Алматы (80%). Худшие показатели наблюдаются в Туркестанской (6,9%), Кызылординской (20,7%) и Алматинской (20,8%) областях.

Туалетами с выгребной ямой чаще всего пользуются домохозяйства Туркестанской (88,7%), Алматинской (67,3%) и Кызылординской (65,2%) областей.