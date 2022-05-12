С начала июля Казахстан и Германия увеличат количество рейсов

C 15 мая авиакомпания Air Astana увеличит количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю. С 1 июня – с 6 до 7 рейсов.

Cо 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Нур-Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля – до 7 рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340. Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Как отметили в ведомстве, полеты будут выполняться в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпаний расписанием.