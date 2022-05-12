Частную школу в Алматы проверят после информации об изнасиловании

Председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с первоклассником, обучающимся в частном учреждении. Комитет по охране прав детей МОН РК

Департамент полиции Алматы проводит следственные мероприятия, назначена экспертиза для установления того, были ли совершены насильственные действия.

Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации. Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Председатель Комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев

Он заверил, что «ребенку будет оказана и психологическая помощь».

Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий. Необходимо дождаться результатов экспертизы. Мы держим связь с правоохранительными органами. Есенгазы Имангалиев

Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что в Управление полиции Наурызбайского района отец мальчика обратился с заявлением 21 апреля, которое было зарегистрировано в ЕРДР по ст. 121 ч. 4 УК РК.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение. По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия. Рустам Абдрахманов

Он отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматы.