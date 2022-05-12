Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею

10 мая сборная Казахстана прибыла в Хельсинки (Финляндия), где пройдут матчи в группе А Чемпионата мира по хоккею, сообщает пресс-служба КФХ.

Тренерский штаб во главе с Юрием Михайлисом огласил состав на предстоящее первенство. В итоговую заявку вошли 25 хоккеистов – 3 вратаря и 22 полевых игрока.

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»).

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

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