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14:05 12.05.2022

Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею

Хоккей Состав ЧМ-2022 Фото: olympic.kz
14 мая матчем против команды Дании на мировом первенстве по хоккею стартует мужская сборная Казахстана. За три дня до начала этих ответственных соревнований стали известны имена казахстанских хоккеистов, которые выступят на льду Хельсинки, сообщает Zakon.kz.

10 мая сборная Казахстана прибыла в Хельсинки (Финляндия), где пройдут матчи в группе А Чемпионата мира по хоккею, сообщает пресс-служба КФХ.

Тренерский штаб во главе с Юрием Михайлисом огласил состав на предстоящее первенство. В итоговую заявку вошли 25 хоккеистов – 3 вратаря и 22 полевых игрока.

Хоккей Состав сборной РК

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»).

Хоккей Состав на ЧМ-2022

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов,  Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев,  Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

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