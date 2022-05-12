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15:00 12.05.2022

Денис Евсеев пробился в полуфинал «Челленджера»

Теннис Челленджер Полуфинал Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с россиянином Александром Шевченко вышли в полуфинал парного разряда на «Челленджере», который в эти дни проходит на грунтовых кортах Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале парных игр казахстано-российский тандем был сильнее одних из фаворитов, вторых номеров этих соревнований Арджуна Каде (Индия) и Владислава Манафова (Украина). Нелегкий матч завершился в трех сетах, в пользу Евсеева и Шевченко - 6:4, 3:6, 11:9.

Далее на пути к финалу Дениса и Александра ждут Антони Бельер (Швейцария) и Габриель Декампс (Бразилия).

Также еще один казахстанский теннисист, Григорий Ломакин может сыграть в другом полуфинале парного разряда. В случае успешного завершения своего четвертьфинального поединка.

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