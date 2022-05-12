Денис Евсеев пробился в полуфинал «Челленджера»

В четвертьфинале парных игр казахстано-российский тандем был сильнее одних из фаворитов, вторых номеров этих соревнований Арджуна Каде (Индия) и Владислава Манафова (Украина). Нелегкий матч завершился в трех сетах, в пользу Евсеева и Шевченко - 6:4, 3:6, 11:9.

Далее на пути к финалу Дениса и Александра ждут Антони Бельер (Швейцария) и Габриель Декампс (Бразилия).

Также еще один казахстанский теннисист, Григорий Ломакин может сыграть в другом полуфинале парного разряда. В случае успешного завершения своего четвертьфинального поединка.

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