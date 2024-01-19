Денис Евсеев пробился в полуфинал испанского "Челленджера"

Алматинский теннисист Денис Евсеев продолжает свое победное шествие по хардовому турниру, который в эти дни проходит на кортах испанского Тенерифе, сообщает Zakon.kz.

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К этому часу вторая ракетка Казахстана сумел достичь стадии полуфинала одиночного разряда, обыграв на своем пути итальянца Самуэля Винсента Руггери, передает пресс-служба турнира. Для своего успеха алматинец потратил два сета 6:3, 6:4 и 1 час 26 минут игрового времени.

Далее Евсееву светит путевка в финал данных состязаний, если конечно он 20 января сумеет одолеть американца Брэндона Накашима (№127 ATP).

К сожалению, другой казахстанец в лице Михаила Кукушкина не смог преодолеть четвертьфинал данного испанского "Челленджера". Он в третьем круге проиграл Хавьеру Барранко Косано (Испания) – 1:6, 1:6.

Призовой фонд турнира в Тенерифе составил 121 тыс. евро.