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14:55 12.05.2022

Пропавшая девушка провела ночь у кладбища в Туркестанской области

ночь на кладбище, пропавшая девушка Фото: unsplash
В Туркестанской области полицейские нашли и вернули домой пропавшую девушку. Она рассказала, что провела ночь у кладбища, передает Zakon.kz.

В полицию обратился брат девушки. Он сообщил, что в 9:00 она вышла из дома на работу и до сих пор не вернулась.

На поиски девушки ориентировали оперативно-розыскную группу. Они опросили односельчан и прочесали все близлежащие территории и места, куда могла отправиться без вести пропавшая.

В течение суток полицейские обнаружили девушку. Она шла пешком по трассе Мырзакент – Атакент.

Возвращаясь с работы, девушка отправилась домой к подруге. Затем она решила поехать домой на автомашине и вышла на дорогу. Однако после захода солнца девушка заблудилась и заночевала у кладбища. Утром пропавшую девушку обнаружили полицейские. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Анастасия Стативкина
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