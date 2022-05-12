Пропавшая девушка провела ночь у кладбища в Туркестанской области

В полицию обратился брат девушки. Он сообщил, что в 9:00 она вышла из дома на работу и до сих пор не вернулась.

На поиски девушки ориентировали оперативно-розыскную группу. Они опросили односельчан и прочесали все близлежащие территории и места, куда могла отправиться без вести пропавшая.

В течение суток полицейские обнаружили девушку. Она шла пешком по трассе Мырзакент – Атакент.