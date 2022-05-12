14:55 12.05.2022
Пропавшая девушка провела ночь у кладбища в Туркестанской области
Фото: unsplash
В Туркестанской области полицейские нашли и вернули домой пропавшую девушку. Она рассказала, что провела ночь у кладбища, передает Zakon.kz.
В полицию обратился брат девушки. Он сообщил, что в 9:00 она вышла из дома на работу и до сих пор не вернулась.
На поиски девушки ориентировали оперативно-розыскную группу. Они опросили односельчан и прочесали все близлежащие территории и места, куда могла отправиться без вести пропавшая.
В течение суток полицейские обнаружили девушку. Она шла пешком по трассе Мырзакент – Атакент.
Возвращаясь с работы, девушка отправилась домой к подруге. Затем она решила поехать домой на автомашине и вышла на дорогу. Однако после захода солнца девушка заблудилась и заночевала у кладбища. Утром пропавшую девушку обнаружили полицейские. Пресс-служба ДП Туркестанской области