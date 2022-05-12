Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 199 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 9,9. Магнитуда MPV – 4,5. Координаты эпицентра: 44.65° с.ш., 78.36° в.д. Глубина – 20 км. Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК

Сейсмологи отметили, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.