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Законодательство РК
15:01 12.05.2022

Землетрясение произошло в 199 километрах от Алматы

РК, землетрясение, сила Фото: pixabay
12 мая в 13:28 сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение почти в 200 км от Алматы, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 199 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 9,9. Магнитуда MPV – 4,5. Координаты эпицентра: 44.65° с.ш., 78.36° в.д. Глубина – 20 км.Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК

Сейсмологи отметили, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Динара Халдарова
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