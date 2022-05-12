«На ровном месте штраф»: в Алматы пассажир катался, высунувшись по пояс из машины

Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал видео. На кадрах водитель Toyota Corolla виляет по дороге из стороны в сторону. Кроме того, одна из пассажирок на ходу высунулась по пояс из автомобиля, другая же – радостно машет участникам дорожного движения.

По данным полиции, после проверки было установлено, что водителем авто является 25-летний гражданин.

Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 593, ч. 1 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов», которая влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Рустам Абдрахманов

В ведомстве напомнили о недопустимости такого поведения на дорогах.

Кроме того, в комментариях осудили водителя с пассажирами.