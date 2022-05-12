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Законодательство РК
15:07 12.05.2022

«На ровном месте штраф»: в Алматы пассажир катался, высунувшись по пояс из машины

нарушение ПДД в Алматы, штраф Фото: pixabay
В полиции Алматы отреагировали на видео с нарушением правил дорожного движения. Водителя Toyota оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал видео. На кадрах водитель Toyota Corolla виляет по дороге из стороны в сторону. Кроме того, одна из пассажирок на ходу высунулась по пояс из автомобиля, другая же – радостно машет участникам дорожного движения.

По данным полиции, после проверки было установлено, что водителем авто является 25-летний гражданин.

Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 593, ч. 1 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов», которая влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.Рустам Абдрахманов

В ведомстве напомнили о недопустимости такого поведения на дорогах.

Кроме того, в комментариях осудили водителя с пассажирами.

  • Кажется, они впервые в жизни сели в машину;

  • О чем они только думают и чего они этим добились. Столько полезных и продуктивных вещей, чтобы занять себя, а они...;

  • Надеюсь, таких не много;

  • Таких нужно списывать – и все дела. Или в зоопарк в клетку. А если бы сбили кого-нибудь;

  • На ровном месте штраф. Денег много по ходу, – отметили пользователи.

Анастасия Московчук
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