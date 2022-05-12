Сильный дождь, пыльная буря, град – какой будет погода в Казахстане 13 мая

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферными фронтальными раздела: пройдут дожди, на северо-западе, юге – сильные дожди с грозой, градом. По республике ожидаются шквал, усиление ветра, на западе – с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

Ночью на северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем на западе - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на юге, в горных, предгорных районах Алматинской, на севере Актюбинской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

Утром и днем на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 17-22 м/с.

На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на северо-востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20, на западе - порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

Днем на севере Мангистауской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке, юге Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.