В июне откроют новые станции метро в Алматы

В июне 2022 года мы запустим две станции метрополитена: «Сары-Арка», «Момышулы», расположенных в Ауэзовском районе. Это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток метро с 40 тыс. до 86 тыс. человек. Аким Алматы Ерболат Досаев

Кроме того, акимат продолжает работы по пробивке улицы Толе би, для которой акимату необходимо высвободить 270 земельных участков.