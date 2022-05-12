15:51 12.05.2022
В июне откроют новые станции метро в Алматы
Фото: Zakon.kz
Технический запуск двух новых станций алматинского метро — «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» состоялся еще 30 декабря 2021 года. Однако до сих пор они закрыты для общего пользования. Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что скоро горожане смогут воспользоваться ими, передает Zakon.kz.
В июне 2022 года мы запустим две станции метрополитена: «Сары-Арка», «Момышулы», расположенных в Ауэзовском районе. Это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток метро с 40 тыс. до 86 тыс. человек.Аким Алматы Ерболат Досаев
Кроме того, акимат продолжает работы по пробивке улицы Толе би, для которой акимату необходимо высвободить 270 земельных участков.
Мы уже договорились по цене выкупа по 63 участкам и проводим переговоры по 207 участкам. Это в совокупности с открытым в прошлом году шестиполосным участком по проспекту Абая от улицы Момышулы в западном направлении позволит оптимально перераспределить транспортные потоки в нашем мегаполисе, снизить транспортную нагрузку на прилегающих магистральных улицах.Ерболат Досаев