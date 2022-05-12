Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:53 12.05.2022

Названа дата юбилейного саммита ОДКБ

Москва, ОДКБ, саммит, дата Фото: пресс-служба Минобороны
В Москве 16 мая по случаю 30-летия Организации Договора о коллективной безопасности состоится саммит государств – членов ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Zakon.kz.

По словам Пескова, как пишет РИА Новости, «это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака».

Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также напомнил, что Армения сейчас является председательствующей страной в ОДКБ.

Динара Халдарова
ОДКБ Песков Дмитрий Путин Владимир Москва
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
Сильный дождь в Алматы: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в мегаполисе
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все