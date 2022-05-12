Названа дата юбилейного саммита ОДКБ

По словам Пескова, как пишет РИА Новости, «это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака».

Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсекретарь ОДКБ Станислав) Зась и (премьер-министр Армении Никол) Пашинян, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также напомнил, что Армения сейчас является председательствующей страной в ОДКБ.