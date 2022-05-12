Закон о принудительном исполнении появится в Казахстане
Документ придет на смену действующему Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
В новом законе планируют структурировать нормы, регулирующие одинаковые понятия в разных частях закона, что позволит лучше понимать и применять их гражданам и судебным исполнителям.
Кроме того, для повышения профессионального уровня ЧСИ предлагается сократить перечень лиц, которые без прохождения стажировки и аттестации получают лицензию на право занятия деятельностью ЧСИ. В частности, предлагается исключить прокуроров и следователей из категории лиц, имеющих право получения лицензии частного судебного исполнителя без прохождения аттестации. А также сократить периодичность обучения с трех до двух лет.
Для решения проблем по снятию арестов с реализованного имущества должника планируется обязать судебного исполнителя, который последним реализовал имущество, снимать аресты, наложенные другими судебными исполнителями.
Также предлагается:
внедрить досудебное урегулирование спора между сторонами исполнительного производства и частным судебным исполнителем;
расширить полномочия органов внутренних дел по обеспечению безопасности участников исполнительного производства при принудительном выселении и вселении;
отойти от понятия «частный судебный исполнитель» и заменить его на понятие «судебный исполнитель».