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Законодательство РК
16:14 12.05.2022

Закон о принудительном исполнении появится в Казахстане

проект закона о ЧСИ Фото: zhso.kz
Министерство юстиции разработало консультативный документ регуляторной политики к концепции проекта Закона «О принудительном исполнении», сообщает Zakon.kz.

Документ придет на смену действующему Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

В новом законе планируют структурировать нормы, регулирующие одинаковые понятия в разных частях закона, что позволит лучше понимать и применять их гражданам и судебным исполнителям.

Кроме того, для повышения профессионального уровня ЧСИ предлагается сократить перечень лиц, которые без прохождения стажировки и аттестации получают лицензию на право занятия деятельностью ЧСИ. В частности, предлагается исключить прокуроров и следователей из категории лиц, имеющих право получения лицензии частного судебного исполнителя без прохождения аттестации. А также сократить периодичность обучения с трех до двух лет.

Для решения проблем по снятию арестов с реализованного имущества должника планируется обязать судебного исполнителя, который последним реализовал имущество, снимать аресты, наложенные другими судебными исполнителями.

Также предлагается:

  1. внедрить досудебное урегулирование спора между сторонами исполнительного производства и частным судебным исполнителем;

  2. расширить полномочия органов внутренних дел по обеспечению безопасности участников исполнительного производства при принудительном выселении и вселении;

  3. отойти от понятия «частный судебный исполнитель» и заменить его на понятие «судебный исполнитель».

Лариса Черненко
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