В Алматы пройдет международный воркшоп по медицинскому туризму

В выставке примут участие зарубежные и отечественные клиники, свыше 60 турагентов, страховых, авиа- и туристических компаний из Греции, Грузии, Турции, Ирана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и России, которые заинтересованы привозить медицинских туристов (пациентов) в клиники Казахстана.

Всего ожидается около ста участников. В этом году по завершении ярмарки планируют значительно расширить географию и количество медицинских туристов в Казахстан.

Это новое направление для нас. Обычно казахстанцы ездили лечиться за границу, но мы видим и обратный интерес. Медицина в Казахстане развивается, многие направления идут в ногу с мировыми лидерами: США, Германией, Японией и т.д., а цена на лечение в РК гораздо меньше, чем в других странах, – отметил представитель компании-организатора Universal Health Expert Ильяс Идрисов. – Очень важно, что воркшоп будет проходить на территории старейшей и даже культовой больницы, где давно активно лечатся иностранцы и остаются довольны результатами.

В планах организаторов Universal Health Expert проводить медицинский воркшоп и дальше именно в Совминке и сделать событие традиционным. Генеральным партнером воркшопа выступила компания «Триостайл» (Беларусь, Минск).

Место проведения: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 139. Телефон для справок: +7 775 649 77 73, Кушенчереков Руслан, организатор.

Партнерский материал