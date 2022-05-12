Партия «Ак жол» предлагает законодательно закрепить ответственность блогеров

На своей странице в Facebook мажилисмен написал, что в последнее время участились скандалы, когда известные блогеры/вайнеры и деятели блогосферы оказываются замешаны в разных сомнительных делах: кто-то рекламирует финансовые пирамиды, кто-то хвалится показной дружбой с криминалом, кто-то «мутит» многотысячный концерт, больше похожий на сходку «братков».

Не отстают и рядовые комментаторы и хейтеры, нередко анонимные и оттого не признающие никаких моральных или правовых рамок. Такое ощущение, что социальные сети, наряду с важной функцией общения, становятся порой каналом для развода..., сведения счетов и просто выброса агрессии. Ерлик Омиргали

По словам депутата, «назрела необходимость продвижения информационной гигиены в блогосфере».

Еще до январских событий, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Сейчас век интернета. Огромный поток негативной информации отравляет сознание современного поколения. Массовое распространение получают ложные смыслы и недолговечные ценности. Это очень опасная тенденция». Более того, в Послании 16 марта он поручил пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, общества и тенденций развития медиасферы. При этом упор в поручении сделан на усилении, а не ограничении роли СМИ в демократических процессах. Ерлик Омиргали

Как отметил мажилисмен, правильная расстановка подходов имеет стратегическое значение для восприятия обществом дальнейшей судьбы Нового Казахстана.

В частности, абсолютно уверен, что в новом законе о СМИ приоритетное внимание должно быть уделено именно блогосфере и формированию культуры информационной гигиены. Ерлик Омиргали

По словам депутата, «сегодня публикации известных блогеров собирают аудиторию и получают резонанс, превосходящий влияние целого коллектива газеты или телеканала».

Многие из них – профессиональные журналисты или просто люди с активной гражданской позицией, создающие здоровые (в том числе, критические) тренды в соцсетях. Но немало и тех примеров, о которых было сказано в начале. Ерлик Омиргали

Мажилисмен считает, «что закон должен определить статус и ответственность блогеров, недопустимость злоупотребления своей популярностью в целях обмана граждан, незаконного давления на конкурентов в бизнесе или общественной работе, вовлечения фолловеров в незаконные махинации и пирамиды».

Такие тенденции угрожают ростом нетерпимости, расколом общества, чего нам допустить никак нельзя, особенно – после январских событий. При этом важно разграничить манипуляции доверием и свободу слова по общественным дискуссиям. Да, это вопрос крайне сложный, но именно его замалчивание, вместо открытого обсуждения, вызывает сомнения. Тем более, что в ряде развитых стран такие механизмы уже работают. Например, «Акт об улучшении защиты прав граждан в социальных сетях» (Германия, 2017). Ерлик Омиргали

По мнению депутата, «и в Казахстане должны быть выработаны цивилизованные правила социальных сетей».

Наряду с гарантиями свободы слова, у граждан должна быть возможность возместить ущерб от недобросовестной рекламы и откровенного обмана со стороны публичных персон. Ерлик Омиргали

Мажилисмен подчеркнул, что «каждый должен иметь возможность защитить свое честное имя и своих близких».