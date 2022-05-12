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Законодательство РК
17:35 12.05.2022

Представители каких знаков зодиака чаще всего шпионят за партнерами

знаки зодиака Фото: pexels
В период пандемии чувство ревности у некоторых обострилось. Многие влюбленные пары столкнулись с трудностями в отношениях. Ссоры, недомолвки, а иногда даже измены разрушают союзы, которые строились годами, передает Zakon.kz.

Результаты опроса показали, под представителями каких знаков зодиака скрываются настоящие шпионы. Респондентов просили признаться, пытались ли они когда-нибудь прочитать переписку своего избранника или найти на него компромат в социальных сетях, пишет портал Люблюlife.

Социальный эксперимент показал, что чаще всего следить за партнерами пытались Львы. Эту информацию подтвердили 75% опрошенных представителей этого знака зодиака. Они признались, что привыкли контролировать свою вторую половинку, поэтому регулярно проверяют почту и переписки в разных мессенджерах.

На втором месте в списке ревнивых шпионов — Раки. 71% опрошенных представителей этого знака не стали скрывать, что всегда стараются выяснить причины охлаждения отношений и используют для этого любые способы.

На третьей строчке в антирейтинге — Рыбы. 69% представителей этого знака не смогут спокойно уснуть, не узнав, что их избранник прячет. Они обладают превосходной интуицией, поэтому всегда чувствуют, если партнер начал им изменять.

Пятерку лидеров замыкают Близнецы (66%) и Скорпион (62%). Меньше всего в слежке за возлюбленным нуждаются Стрельцы (19%), Девы (15%) и Водолеи (11%). Они уверены в себе и не чувствуют необходимости устраивать дополнительные проверки.

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