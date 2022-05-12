Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:21 12.05.2022

Сетевой университет планируют создать страны СНГ

создание сетевого университета стран СНГ Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правительства РК об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Сетевой университет планируется создать для подготовки кадров по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, дополнительным профессиональным и образовательным программам дополнительного образования, реализации совместных научных и научно-технических проектов, которые представляют приоритетный интерес для экономического и социального развития стран СНГ.

Как следует из документа, университет является сетью образовательных организаций, объединившихся для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов организаций-партнеров, а также при необходимости с участием иных организаций и учреждений государств-участников СНГ, обладающих ресурсами для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практик и других видов учебной деятельности, предусмотренных совместными образовательными программами.

Организациями-партнерами являются образовательные организации, отвечающие критериям и условиям присоединения образовательных организаций к СУ СНГ.

Основными направлениями деятельности Сетевого университета СНГ являются:

  1. осуществление образовательной деятельности на базе организаций-партнеров на основе академической мобильности обучающихся граждан СНГ;

  2. формирование совместных образовательных программ по взаимосогласованным специальностям или направлениям подготовки;

  3. внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения по совместным образовательным программам;

  4. реализация совместных научных и научно-технических проектов в рамках СУ СНГ;

  5. поддержка изучения языков, культур и традиций народов государств-участников СНГ;

  6. другие направления деятельности, не противоречащие законодательству государств-участников соглашения.

Предусматривается, что обучение граждан СНГ в рамках договора между организациями-партнерами осуществляется:

  • за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств-участников соглашения на развитие образования, с выплатой указанным лицам стипендий и предоставлением им жилых помещений в общежитиях организаций-партнеров на условиях, установленных законодательством принимающих государств для граждан, обучающихся за счет ассигнований бюджетов государств-участников соглашения;

  • за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг;

  • за счет ассигнований фондов, созданных государствами-участниками СНГ;

  • за счет средств из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству принимающих государств.

Освоение совместных образовательных программ обучающимися в организациях-партнерах осуществляется на русском языке.

Для обеспечения деятельности СУ СНГ создается Координационный совет и определяется головная организация вуза.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 мая.

Лариса Черненко
Открытые НПА МОН РК СНГ Казахстан
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
Сильный дождь в Алматы: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки в мегаполисе
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все