Сетевой университет планируют создать страны СНГ
Сетевой университет планируется создать для подготовки кадров по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, дополнительным профессиональным и образовательным программам дополнительного образования, реализации совместных научных и научно-технических проектов, которые представляют приоритетный интерес для экономического и социального развития стран СНГ.
Как следует из документа, университет является сетью образовательных организаций, объединившихся для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов организаций-партнеров, а также при необходимости с участием иных организаций и учреждений государств-участников СНГ, обладающих ресурсами для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практик и других видов учебной деятельности, предусмотренных совместными образовательными программами.
Организациями-партнерами являются образовательные организации, отвечающие критериям и условиям присоединения образовательных организаций к СУ СНГ.
Основными направлениями деятельности Сетевого университета СНГ являются:
осуществление образовательной деятельности на базе организаций-партнеров на основе академической мобильности обучающихся граждан СНГ;
формирование совместных образовательных программ по взаимосогласованным специальностям или направлениям подготовки;
внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения по совместным образовательным программам;
реализация совместных научных и научно-технических проектов в рамках СУ СНГ;
поддержка изучения языков, культур и традиций народов государств-участников СНГ;
другие направления деятельности, не противоречащие законодательству государств-участников соглашения.
Предусматривается, что обучение граждан СНГ в рамках договора между организациями-партнерами осуществляется:
за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств-участников соглашения на развитие образования, с выплатой указанным лицам стипендий и предоставлением им жилых помещений в общежитиях организаций-партнеров на условиях, установленных законодательством принимающих государств для граждан, обучающихся за счет ассигнований бюджетов государств-участников соглашения;
за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг;
за счет ассигнований фондов, созданных государствами-участниками СНГ;
за счет средств из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству принимающих государств.
Освоение совместных образовательных программ обучающимися в организациях-партнерах осуществляется на русском языке.
Для обеспечения деятельности СУ СНГ создается Координационный совет и определяется головная организация вуза.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 мая.