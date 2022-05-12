Сетевой университет планируют создать страны СНГ

Сетевой университет планируется создать для подготовки кадров по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, дополнительным профессиональным и образовательным программам дополнительного образования, реализации совместных научных и научно-технических проектов, которые представляют приоритетный интерес для экономического и социального развития стран СНГ.

Как следует из документа, университет является сетью образовательных организаций, объединившихся для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов организаций-партнеров, а также при необходимости с участием иных организаций и учреждений государств-участников СНГ, обладающих ресурсами для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практик и других видов учебной деятельности, предусмотренных совместными образовательными программами.

Организациями-партнерами являются образовательные организации, отвечающие критериям и условиям присоединения образовательных организаций к СУ СНГ.

Основными направлениями деятельности Сетевого университета СНГ являются:

осуществление образовательной деятельности на базе организаций-партнеров на основе академической мобильности обучающихся граждан СНГ; формирование совместных образовательных программ по взаимосогласованным специальностям или направлениям подготовки; внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения по совместным образовательным программам; реализация совместных научных и научно-технических проектов в рамках СУ СНГ; поддержка изучения языков, культур и традиций народов государств-участников СНГ; другие направления деятельности, не противоречащие законодательству государств-участников соглашения.

Предусматривается, что обучение граждан СНГ в рамках договора между организациями-партнерами осуществляется:

за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств-участников соглашения на развитие образования, с выплатой указанным лицам стипендий и предоставлением им жилых помещений в общежитиях организаций-партнеров на условиях, установленных законодательством принимающих государств для граждан, обучающихся за счет ассигнований бюджетов государств-участников соглашения;

за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг;

за счет ассигнований фондов, созданных государствами-участниками СНГ;

за счет средств из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству принимающих государств.

Освоение совместных образовательных программ обучающимися в организациях-партнерах осуществляется на русском языке.

Для обеспечения деятельности СУ СНГ создается Координационный совет и определяется головная организация вуза.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 мая.