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18:02 12.05.2022

Цены на социально значимые продукты выросли за неделю

статистика по ценам Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала месяца – на 0,4%, с начала года – на 15,3%, передает Zakon.kz.

Так, за неделю незначительный рост цен наблюдался на пшеничную муку І сорта, картофель, лук репчатый, морковь и сахар-песок:

  • мука пшеничная І сорта – 2,3%;

  • морковь – 2%;

  • лук репчатый – 1,9%;

  • картофель – 1,4%;

  • сахар-песок – 1,1%.

При этом подешевели:

  • капуста белокочанная – 12,9%

  • яйца І категории – 0,7%;

  • кефир 2,5% – 0,3%

Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Лариса Черненко
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