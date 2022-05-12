Цены на социально значимые продукты выросли за неделю

Так, за неделю незначительный рост цен наблюдался на пшеничную муку І сорта, картофель, лук репчатый, морковь и сахар-песок:

мука пшеничная І сорта – 2,3%;

морковь – 2%;

лук репчатый – 1,9%;

картофель – 1,4%;

сахар-песок – 1,1%.

При этом подешевели:

капуста белокочанная – 12,9%

яйца І категории – 0,7%;

кефир 2,5% – 0,3%

Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.