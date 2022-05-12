18:02 12.05.2022
Цены на социально значимые продукты выросли за неделю
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала месяца – на 0,4%, с начала года – на 15,3%, передает Zakon.kz.
Так, за неделю незначительный рост цен наблюдался на пшеничную муку І сорта, картофель, лук репчатый, морковь и сахар-песок:
мука пшеничная І сорта – 2,3%;
морковь – 2%;
лук репчатый – 1,9%;
картофель – 1,4%;
сахар-песок – 1,1%.
При этом подешевели:
капуста белокочанная – 12,9%
яйца І категории – 0,7%;
кефир 2,5% – 0,3%
Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.