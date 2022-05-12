Шквал, пыльная буря и гроза ожидаются в Казахстане

Днем на западе Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке и юге Кызылординской области – гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на западе, юге, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем – гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на юге, в горных и предгорных районах Алматинской области – гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с.

В Атырауской области днем – пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с, на западе области 23 м/с.

Кроме того, 14 мая на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Утром и днем 13 мая, на юге, северо-востоке области, в горных районах 14-15 мая ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 13, на юго-западе, северо-востоке области 14-15 мая в горных районах ожидается ветер с порывами до м/с. В Таразе днем 13 и 14 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 13-14 мая – с порывами 15-20 м/с. РГП «Казгидромет»

13 мая в горных районах Туркестанской области во второй половине дня ожидается сильный дождь. Утром и днем на западе, юге области, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области, в горных и предгорных районах 17-22 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 17-22 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 17-22 м/с.