В Словении произошел взрыв на химическом заводе

Более 20 человек пострадали, двое получили серьезные ожоги и доставлены в медицинское учреждение Любляны. Здание сильно повреждено, в результате взрыва были также повреждены окна на прилегающей территории, – говорится в сообщении правительства республики.

По данным Словенского агентства печати, предприятие Melamin является одним из крупнейших работодателей в регионе и производит смолы для деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.