18:20 12.05.2022
В Словении произошел взрыв на химическом заводе
Фото: pixabay
Взрыв на химическом заводе Melamin произошел в четверг, 12 мая, в словенском городе Кочевье на юге страны, пожар удалось потушить, сообщает Zakon.kz.
Более 20 человек пострадали, двое получили серьезные ожоги и доставлены в медицинское учреждение Любляны. Здание сильно повреждено, в результате взрыва были также повреждены окна на прилегающей территории, – говорится в сообщении правительства республики.
По данным Словенского агентства печати, предприятие Melamin является одним из крупнейших работодателей в регионе и производит смолы для деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.