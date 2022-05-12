Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:20 12.05.2022

В Словении произошел взрыв на химическом заводе

взрыв в Словении Фото: pixabay
Взрыв на химическом заводе Melamin произошел в четверг, 12 мая, в словенском городе Кочевье на юге страны, пожар удалось потушить, сообщает Zakon.kz.
Более 20 человек пострадали, двое получили серьезные ожоги и доставлены в медицинское учреждение Любляны. Здание сильно повреждено, в результате взрыва были также повреждены окна на прилегающей территории, – говорится в сообщении правительства республики.

По данным Словенского агентства печати, предприятие Melamin является одним из крупнейших работодателей в регионе и производит смолы для деревообрабатывающей, строительной и текстильной промышленности.

Лариса Черненко
Словения
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
В Алматы создан оперативный штаб по ликвидации затоплений
11.05.2022
Системы нагревания табака не помогут бросить курить – врач
12.05.2022
Пенсионер убил родного сына, защищая сноху в Алматинской области
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все