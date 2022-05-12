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18:32 12.05.2022

Рыбакина снова проиграла Тайхманн и не смогла выйти в четвертьфинал

Теннис Третий круг Рим Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пройти в четвертьфинал одиночного разряда на кортах Рима, где проходит Открытый чемпионат Италии, сообщает Zakon.kz.

Как и неделю назад на турнире в Мадриде, непроходимым барьером уже в Риме стала швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн. Упорный поединок держал в напряжении не только самих спортсменок, но и многочисленных итальянских фанатов тенниса на протяжении трех часов. Итогом данного противостояния стала победа в трех сетах – 6:7, 6:3, 7:5 Жиль Тайхманн, которая и проходит в четвертьфинал Открытого чемпионата Италии.

12 мая последним запуском игрового дня турнира на корты выйдет Юлия Путинцева, ее соперницей будет девятая ракетка этих соревнований – Онс Жабер из Туниса.

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