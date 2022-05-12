Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 11%

Как отмечается, в общем объеме внешнеторгового оборота республики со странами Евразийского экономического союза большую долю занимает Россия – 93,3%, далее следуют Кыргызстан – 3,6%, Беларусь – 3% и Армения – 0,1%.

В I квартале 2022 года экспорт товаров составил 1 млрд 743,8 млн долларов (больше на 9,3%), импорт – 3 млрд 949,8 млн долларов (на 11,8% больше).

При этом наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанным с ней отраслям промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) – рост в три раза, в импорте наибольшее увеличение отмечено по продуктам животного и растительного происхождения, готовым продовольственным товарам, в том числе по пшенице и меслину – рост в 4,3 раза.