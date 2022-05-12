В Европе цена на газ превысила 1200 долларов

Цена июньского фьючерса на хабе TTF выросла до 1236,3 доллара за тысячу кубометров, или 114,745 евро за мегаватт-час. В целом в течение дня стоимость газа увеличилась более чем на 20%.

Как сообщает lenta.ru, «Оператор ГТС Украины» прекратил транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Решение было принято из-за форс-мажорных обстоятельств — невозможности транспортировки газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков».

Из-за этого номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа не будет осуществляться.

В мае правительство России также утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошла 31 компания из Европы и США — действительные или бывшие дочерние структуры «Газпрома».