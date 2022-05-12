Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:47 12.05.2022

В Европе цена на газ превысила 1200 долларов

торги на бирже на газ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Цена газа в Европе в ходе торгов 12 мая превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает Zakon.kz.

Цена июньского фьючерса на хабе TTF выросла до 1236,3 доллара за тысячу кубометров, или 114,745 евро за мегаватт-час. В целом в течение дня стоимость газа увеличилась более чем на 20%.

Как сообщает lenta.ru, «Оператор ГТС Украины» прекратил транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Решение было принято из-за форс-мажорных обстоятельств — невозможности транспортировки газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков».

Из-за этого номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа не будет осуществляться.

В мае правительство России также утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошла 31 компания из Европы и США — действительные или бывшие дочерние структуры «Газпрома».

Лариса Черненко
Европейский Союз
Алтай Кульгинов пообещал помочь погасить кредиты семье Сабита Шонтакбаева
11.05.2022
В Алматы на два дня перекроют улицу Саина
11.05.2022
В Алматы создан оперативный штаб по ликвидации затоплений
11.05.2022
Системы нагревания табака не помогут бросить курить – врач
12.05.2022
Пенсионер убил родного сына, защищая сноху в Алматинской области
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все