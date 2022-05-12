Хулиган разбил стекла в учебном заведении в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, злоумышленник был найден полицейскими и опознан охранником учебного заведения. Им оказался 29-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».