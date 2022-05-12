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Законодательство РК
18:57 12.05.2022

Хулиган разбил стекла в учебном заведении в Кокшетау

авто Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 9 мая в одном из учебных заведений для одаренных детей. Неизвестный в 7:40 разбил стекла перегородки входной двери здания, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, злоумышленник был найден полицейскими и опознан охранником учебного заведения. Им оказался 29-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».

Елена Беляева
Акмолинская область Кокшетау
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