18:57 12.05.2022
Хулиган разбил стекла в учебном заведении в Кокшетау
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 9 мая в одном из учебных заведений для одаренных детей. Неизвестный в 7:40 разбил стекла перегородки входной двери здания, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, злоумышленник был найден полицейскими и опознан охранником учебного заведения. Им оказался 29-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».