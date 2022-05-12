Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:45 12.05.2022

Представителей общественных объединений готовят к проведению референдума в РК

представители ОО Фото: пресс-служба ЦИК РК
Центральная комиссия референдума совместно с Министерством информации и общественного развития в режиме онлайн провели обучающий семинар для представителей общественных объединений. В мероприятии приняли участие 360 человек, передает Zakon.kz.

Как сообщается, в ходе мероприятия даны разъяснения по предмету республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года – проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», особенностям процесса подготовки и проведения, финансирования республиканского референдума, агитации, организации электорального обучения, наблюдению за голосованием, а также ответственности за нарушение законодательства о референдуме.

Спикерами семинара со стороны Центральной комиссии референдума выступили заместитель председателя ЦКР РК Константин Петров, члены ЦКР Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова и Асылбек Смагулов.

обучение

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Также на семинаре выступили вице-министр юстиции Айгуль Муканова, вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, заместитель председателя комитета информации МИОР РК Каныбек Жумашев.

По итогам семинара членами Центральной комиссии референдума и представителями уполномоченных государственных органов были даны исчерпывающие ответы на вопросы участников семинара.

обучение

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Следующий семинар Центральной комиссии референдума в рамках электорального обучения будет организован для руководителей средств массовой информации 13 мая 2022 года. 

Елена Беляева
Референдум в Казахстане МИОР РК
Системы нагревания табака не помогут бросить курить – врач
12.05.2022
Пенсионер убил родного сына, защищая сноху в Алматинской области
11.05.2022
Пятилетний мальчик погиб, упав в котлован в Алматы
11.05.2022
Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана
12.05.2022
Женщина выпала из окна девятого этажа в Павлодаре
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все