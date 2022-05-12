19:58 12.05.2022
Несколько улиц временно перекроют в Нур-Султане из-за ремонта
Фото: УВП города Нур-Султана
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна сразу на нескольких участках, передает Zakon.kz.
Как уточняется, с 13 по 16 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по пр. Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до ул. Сарайшык.
По этой же причине в вышеуказанные дни полностью перекроют движение и проезд между ул. Бокейхана и ул. Сыганак возле здания Jusan Bank.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.