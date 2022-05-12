Несколько улиц временно перекроют в Нур-Султане из-за ремонта

Как уточняется, с 13 по 16 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по пр. Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до ул. Сарайшык.

По этой же причине в вышеуказанные дни полностью перекроют движение и проезд между ул. Бокейхана и ул. Сыганак возле здания Jusan Bank.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.