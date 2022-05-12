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20:22 12.05.2022

Индия впервые провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты

Индия Фото: wikipedia.org
Индийское Министерство обороны сообщило о том, что ракета BrahMos увеличенной дальности стартовала с истребителя Су-30МКИ, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, испытание прошло по плану, и ракета достигла поставленной цели в районе Бенгальского залива.

В Минобороны южноазиатской республики считают, что, имея на вооружении эту ракету, ВВС Индии «могут наносить высокоточные удары с самолетов Су-30МКИ по наземной и морской цели на очень больших расстояниях».

Увеличенная дальность ракеты в сочетании с высокими характеристиками самолета Су-30МКИ обеспечивают военно-воздушным силам Индии стратегический охват, – указали в ведомстве.

BrahMos – сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Елена Беляева
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