Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:27 12.05.2022

Азамат Амиргалиев освобожден от должности вице-министра юстиции Казахстана

вице-министр юстиции Фото: primeminister.kz
Постановление об освобождении от должности вице-министра юстиции подписал премьер-министр Казахстана, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Амиргалиев Азамат Халимеденович освобожден от должности вице-министра юстиции Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Азамат Амиргалиев родился в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский институт правоведения и международных отношений, с отличием (1998), специальность «юрист-международник»;

  • Британская школа бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовой стаж:

  • старший специалист Управления законопроектных работ и правовой экспертизы Департамента законодательства и международного права Министерства юстиции Республики Казахстан (1998);

  • главный специалист, начальник отдела, заместитель директора, директор департамента регистрации нормативно-правовых актов (1998-2003);

  • заместитель председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности, заместитель председателя регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2006);

  • заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2006-2009);

  • корпоративный секретарь АО «Альянс Банк» (2009-2011);

  • заведующий юридическим отделом Управления делами президента Республики Казахстан (2011-2017);

  • руководитель аппарата Управления делами президента Республики Казахстан (01.2017 – 03.2019);

  • ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан (19.03.2019 – 10.2020);

  • вице-министр юстиции Республики Казахстан (с 10.2020).

Елена Беляева
Казахстан
Системы нагревания табака не помогут бросить курить – врач
12.05.2022
Пенсионер убил родного сына, защищая сноху в Алматинской области
11.05.2022
Пятилетний мальчик погиб, упав в котлован в Алматы
11.05.2022
Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана
12.05.2022
Женщина выпала из окна девятого этажа в Павлодаре
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все