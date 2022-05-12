Азамат Амиргалиев освобожден от должности вице-министра юстиции Казахстана
Постановлением правительства РК Амиргалиев Азамат Халимеденович освобожден от должности вице-министра юстиции Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Азамат Амиргалиев родился в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский институт правоведения и международных отношений, с отличием (1998), специальность «юрист-международник»;
Британская школа бизнеса, магистр делового администрирования.
Трудовой стаж:
старший специалист Управления законопроектных работ и правовой экспертизы Департамента законодательства и международного права Министерства юстиции Республики Казахстан (1998);
главный специалист, начальник отдела, заместитель директора, директор департамента регистрации нормативно-правовых актов (1998-2003);
заместитель председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности, заместитель председателя регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2006);
заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2006-2009);
корпоративный секретарь АО «Альянс Банк» (2009-2011);
заведующий юридическим отделом Управления делами президента Республики Казахстан (2011-2017);
руководитель аппарата Управления делами президента Республики Казахстан (01.2017 – 03.2019);
ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан (19.03.2019 – 10.2020);
вице-министр юстиции Республики Казахстан (с 10.2020).