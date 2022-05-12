Бахтияр Кожахметов покинул должность вице-министра финансов Казахстана
Постановлением правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК, – сообщает пресс-служба правительства.
Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в городе Караганде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специальность «Информационные системы» (2007), квалификация «Магистр информационных систем» (2009);
Карловский университет, г. Прага (2011), квалификация «Магистр демографии и демографических исследований»;
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (2017), квалификация «Бакалавр права».
Трудовой стаж:
Специалист в частной компании (2004-2005);
Работа в общественных объединениях и организациях (2005-2007);
Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии» (2007-2009);
Заместитель председателя МОО «Лидер XXI века г. Астана» (2009-2010);
Менеджер Департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО «НИХ «Зерде» (2010-2011);
Работа на различных должностях в АО «Национальные информационные технологии» (2011-2012);
И.о. руководителя, Руководитель Управления автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2012-2013);
Заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (2013-2014);
Руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО «Национальные информационные технологии» (2014);
Заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2014-2015);
Заместитель директора АО «Правительство для граждан» (2015-2016);
Заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии» (2016-2017);
Управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019);
Заместитель председателя - Член правления АО НИХ «Зерде» (04.2020-02.2021);
Вице-министр финансов Республики Казахстан (с 02.2021).