Бахтияр Кожахметов покинул должность вице-министра финансов Казахстана

Постановлением правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК, – сообщает пресс-служба правительства.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в городе Караганде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специальность «Информационные системы» (2007), квалификация «Магистр информационных систем» (2009);

Карловский университет, г. Прага (2011), квалификация «Магистр демографии и демографических исследований»;

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (2017), квалификация «Бакалавр права».

Трудовой стаж: