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Законодательство РК
20:32 12.05.2022

Бахтияр Кожахметов покинул должность вице-министра финансов Казахстана

вице-министр финансов Фото: primeminister.kz
Постановление об освобождении от должности вице-министра финансов подписал премьер-министр РК, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК, – сообщает пресс-служба правительства.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в городе Караганде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специальность «Информационные системы» (2007), квалификация «Магистр информационных систем» (2009);

  • Карловский университет, г. Прага (2011), квалификация «Магистр демографии и демографических исследований»;

  • Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (2017), квалификация «Бакалавр права».

Трудовой стаж:

  • Специалист в частной компании (2004-2005);

  • Работа в общественных объединениях и организациях (2005-2007);

  • Занимал различные должности в АО «Национальные информационные технологии» (2007-2009);

  • Заместитель председателя МОО «Лидер XXI века г. Астана» (2009-2010);

  • Менеджер Департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО «НИХ «Зерде» (2010-2011);

  • Работа на различных должностях в АО «Национальные информационные технологии» (2011-2012);

  • И.о. руководителя, Руководитель Управления автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2012-2013);

  • Заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (2013-2014);

  • Руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО «Национальные информационные технологии» (2014);

  • Заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2014-2015);

  • Заместитель директора АО «Правительство для граждан» (2015-2016);

  • Заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии» (2016-2017);

  • Управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019);

  • Заместитель председателя - Член правления АО НИХ «Зерде» (04.2020-02.2021);

  • Вице-министр финансов Республики Казахстан (с 02.2021).

Елена Беляева
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