21:10 12.05.2022
Компания Disney потеряла 195 миллионов долларов после ухода с российского рынка
Фото: youtube.com/Disney Movie Trailers
Компания The Walt Disney Company подсчитала убытки по итогам второго квартала 2022 года, передает Zakon.kz.
Согласно финансовому отчету студии, пишет rg.ru, это произошло в результате закрытия Disney Channel в России.
В марте компания Disney объявила о полном прекращении деятельности в РФ, включая отмену проката диснеевских фильмов в российских кинотеатрах.
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