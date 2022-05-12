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21:10 12.05.2022

Компания Disney потеряла 195 миллионов долларов после ухода с российского рынка

компания Фото: youtube.com/Disney Movie Trailers
Компания The Walt Disney Company подсчитала убытки по итогам второго квартала 2022 года, передает Zakon.kz.

Согласно финансовому отчету студии, пишет rg.ru, это произошло в результате закрытия Disney Channel в России.

В марте компания Disney объявила о полном прекращении деятельности в РФ, включая отмену проката диснеевских фильмов в российских кинотеатрах.

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