22:14 12.05.2022
МИД Германии: 25 миллионов тонн зерна блокировано в украинских портах
Фото: pixabay
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утверждает, что в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, с таким заявлением она выступила перед началом встречи министров иностранных дел стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.
По мнению Берлок, кризис в Украине превратился в глобальный кризис, и связано это, прежде всего, с тем, что «зерно из Украины больше нельзя вывезти».
25 млн тонн зерна сейчас блокировано в украинских портах, в первую очередь, в Одессе, – заявила Бербок.
Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока.
По ее словам, продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Также она обвинила Москву в том, что якобы РФ использует ситуацию в Украине для «внесения раскола в мировое сообщество».